Teden dni v življenju človeka ni veliko, pa vendar se v tem času lahko zgodi marsikaj. Dober primer za to je Luka Dončić, ki je bil v ligi NBA na tekmi proti Indiani zaradi dveh tehničnih napak izključen in moral plačati kazen 10.000 dolarjev, že dva večera pozneje pa je proti Milwaukeeju dosegel prvi trojni dvojček v karieri (18 točk, 11 skokov in 10 asistenc). Dallas je oba omenjena obračuna izgubil, dobil pa zadnjega, ko je na kolena spravil LA Clippers kljub ne preveč prepričljivi Dončićevi predstavi (17 točk, sedem skokov, šest asistenc). 19-letni Ljubljančan je bil povsem nerazpoložen pri metu za tri točke, saj je zgrešil vseh osem poizkusov, po enem izmed njih ob koncu prvega polčasa pa v jezi raztrgal dres.

Take poteze pri mladih igralcih niso nenavadne, saj jih pogosto zdelajo čustva, ki v športu morajo biti prisotna. Trenerji radi poudarijo, da raje vidijo take reakcije svojih košarkarjev kot nobene. Kakor koli že, trener Dallasa Rick Carlisle je moral v zadnjih dneh znova večkrat odgovarjati na vprašanja o Luki, ki je postal drugi najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA z doseženim trojnim dvojčkom. »Ali je podoben Larryju Birdu? Lahko bi tako rekli. Taki igralci na igrišču predvidijo stvari, preden se zgodijo, zato so posebni. Luka je organizator igre, Larry pa je imel v sebi precej podobnih sposobnosti, a bil krilo. Bil je eden prvih organizatorjev igre, ki je igral na poziciji tri,« je pojasnjeval Rick Carlisle in nato razkril, da ga Luka bolj spominja na nekatere druge igralce. »V njem vidim malo Tonija Kukoča, malo Manuja Ginobilija in malo Dražena Petrovića. Omenjeni so imeli široko paleto sposobnosti, s katerimi so lahko ranili nasprotnika. Vsi so znali zadevati in ob tem tudi razvijati igro. Hkrati pa so bili učinkoviti na obeh straneh igrišča. Bi pa ob tem rad poudaril, da je Luka – Luka. V številnih stvareh je namreč unikaten. Zadovoljen sem z njegovimi igrami in razvojem. Zabavno je gledati, kako se razvija in pomaga moštvu.«

Še naprej pa v neverjetni strelski formi igra košarkar Houstona James Harden. Brada, kot je vzdevek košarkarja, je na zadnji tekmi proti New Yorku v legendarni dvorani Madison Square Garden nasprotniku nasul kar 61 točk, kar je njegov osebni rekord. Houstonova številka 13 na zadnjih petih tekmah dosega povprečno kar 52,5 točke, kar je izjemen dosežek. S tem je izenačil drugi najdaljši niz obračunov s povprečjem vsaj 50 točk Kobeja Bryanta, na prvem mestu pa je nedosegljivi Wilt Chamberlain, ki mu je to uspelo kar 116 zaporednih tekem. Ob tem je Harden zbral še 15 skokov in postal prvi igralec po Shaquillu O'Nealu leta 2000, ki je na eni tekmi hkrati ob toliko skokih presegel še mejo 60 točk. Omeniti pa je treba tudi njegov izjemen niz zaporednih tekem s preseženim številom vsaj 30 doseženih točk, ki zdaj traja že kar 21 tekem. Houston se z izjemnim Hardnom po slabem začetku sezone vzpenja po lestvici zahodne konference in je zdaj s 27 zmagami in 20 porazi na petem mestu. Trener Mike D'Antoni pa ob tem nestrpno pričakuje, kdaj bo lahko znova računal na Chrisa Paula in Clinta Capello, ki sta ob Hardnu najpomembnejša moža moštva iz Teksasa.