Letos mineva 130 let od rojstva svetovne popotnice, poliglotke in pisateljice Alme Maksimiljane Karlin, na katero so Celjani izjemno ponosni. V mestu jo srečujejo vsak dan, ko hodijo mimo njenega kipa v bližini železniške postaje, ob katerem se številni turisti radi tudi fotografirajo. Letos pa mineva tudi sto let od takrat, ko se je kovčkom v roki iz Celja odpravila na pot okoli sveta. S potovanja se je vrnila po osmih letih, bogatejša za številna spoznanja.

Slavo je popotnica žela v Nemčiji Med potovanjem se je preživljala s prevajanjem in poučevanjem tujih jezikov, sama jih je govorila kar deset, pisala pa je tudi novinarske prispevke, ki so jih objavljali časopisi po vsej Evropi. Pripravljala je številna potopisna predavanja, slavo in uspeh pa ji je prinesla tudi izdaja potopisne trilogije v Nemčiji v letih 1929–1933, ki je izšla v več kot 90.000 izvodih. Celjski Pokrajinski muzej je že februarja 2017 na Pošto Slovenije naslovil predlog o umestitvi Alme M. Karlin v program priložnostnih poštnih znamk za leto 2019, ki ga je pripravila kustosinja Barbara Trnovec. Predlog so podprli tudi v kabinetu župana Mestne občine Celje, Filatelističnem in numizmatičnem klubu Celje, pa tudi aktiv ravnateljev celjskih osnovnih šol in glasbene šole Celje ter celjska srednja šola za gostinstvo in turizem. Predlog je v program priložnostnih poštnih znamk uvrstila komisija za izdajo poštnih vrednotnic, ki je v Sloveniji pristojna za izdajo znamk, končni osnutek programa za leto 2019 pa je nato potrdil pristojni minister.