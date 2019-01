V brežiški splošni bolnišnici si bodo odslej lahko porodnice privoščile tudi nadstandardno oskrbo. Na ginekološko-porodnem oddelku so namreč nekdanjo bolniško sobo ter prostor, prej namenjen osebju bolnišnice, preuredili v nadstandardni sobi, namenjeni porodnicam, ki si želijo po porodu več zasebnosti oziroma si želijo v sobi bivati skupaj s partnerjem. Ta bo moral za tovrstno »storitev« odšteti okoli 50 evrov.

Po besedah predstojnice oddelka Nataše Kočnar bodo tako ženske rojevale v prijetnejših prostorih in bolj domačem okolju. »Ženska lahko pride s partnerjem, doulo, rojeva z našo babico tudi brez pomoči zdravnika, če porod poteka normalno,« pravi. »Porodi v takšnem, bolj domačem okolju, v katerem se porodnice bolje počutijo, so danes zelo zaželeni. Zato smo se tudi odločili za ureditev takšnih sob.« Kot pravi, je med ženskami vse več povpraševanja po bolj individualni oskrbi in pomoči. »Želimo jim v čim večji meri omogočiti, da rodijo tako, kot si želijo same, seveda če stroka presodi, da je to mogoče.«