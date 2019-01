Odsek Poljanske ceste med križiščema s Kopitarjevo in Rozmanovo ulico bo prenavljala trojica partnerjev, in sicer Nigrad, KPL in Prenova-Gradbenik, so sporočili z občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Trojica gradbenih družb je občini ponudila, da vsa razpisana dela opravi za 3,85 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. »Dela bodo stekla takoj, ko bodo vremenske razmere dovolj primerne za začetek gradnje,« so na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet povedali o predvidenem začetku gradnje.

V zgornji znesek pa ni vključena le prenova kolesarskih površin, pešpoti in cestišča, temveč tudi obnova plinovodnega, vročevodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, so poudarili na občinskem oddelku. Za prenovo omenjenih komunalnih omrežij bosta javni podjetji Vodovod-Kanalizacija in Energetika Ljubljana prispevali dobrih 930.600 evrov. Sama prenova cestišča ter kolesarskih in peščevih površin pa je vredna slabih 2,92 milijona evrov. Večino tega zneska bo občina plačala s sredstvi iz proračuna, 957.000 evrov pa bo počrpala iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da je arhitekturno zasnovo prenovljene Poljanske ceste začrtal arhitekt Rok Žnidaršič, projekt prometne ureditve pa je pripravil Boštjan Račič. Velja omeniti, Račič je bil projektant, Žnidaršič pa arhitekt pri projektu prenove Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice.