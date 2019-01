Stanovanjski sklad Republike Slovenije je zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske soseske, ki so jo poimenovali Skupnost za mlade Gerbičeva. Na območju obstoječega Dijaškega doma Vič in Študentskega doma Ljubljana v Gerbičevi ulici namerava sklad izvesti ta pilotni projekt, v okviru katerega bo zgrajenih do 110 stanovanjskih enot, »namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti«, so povedali pri skladu. Ta soseska bo namenjena mladim, ki živijo ali študirajo v prestolnici. »Gradnjo bomo začeli v prvi polovici letošnjega leta,« je napovedal direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Posebnost te manjše stanovanjske skupnosti bo, da bodo stanovanja oziroma bivalne enote majhne, saj bodo namenjene enemu ali dvema uporabnikoma. »V objektu so predvideni tudi medgeneracijski center s skupnim večnamenskim prostorom, kuhinja z jedilnico ter dnevna soba, pisarna in servisni prostori z ločenim vhodom in dostopom v atrij,« so povedali pri skladu, kjer so po javnem razpisu projektiranje soseske zaupali arhitekturnemu biroju Protim Ržišnik Perc.

Za Novo Brdo čakajo na konec revizije Republiški stanovanjski sklad bo še letos v Ljubljani začel tudi gradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo nasproti soseske Zeleni gaj. V njej bo 498 stanovanj, ki bodo namenjena oddajanju v najem po stroškovni najemnini. Za to stanovanjsko sosesko je republiški sklad že pridobil gradbeno dovoljenje in tudi že razpisal javno naročilo za izbor izvajalcev, ki bodo gradili sosesko. Toda sklad za zdaj tega javnega naročila, ki ga je razdelil na dva sklopa, še ni oddal, saj je družba Strabag vložila zahtevek za revizijo projektne dokumentacije. S spletne strani državne revizijske komisije je razvidno, da odločitve o utemeljenosti pritožbe Strabaga še niso sprejeli.