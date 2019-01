Kot predzadnja mestna občina v državi zdaj tudi celjska občina uvaja javni potniški promet. Ta bo uradno zaživel v ponedeljek, ko bo na petih progah po mestu začelo voziti deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin, ki bodo prvi teden vozili brezplačno, za vse nadaljnje vožnje pa bo treba na dan odšteti en evro, tedenska vozovnica bo stala pet, mesečna 15, letna pa sto evrov. Približno v tednu dni pa bo končana tudi gradnja vseh novih postajališč, na katerih bodo nameščeni zasloni s prikazom časa prihodov in odhodov avtobusov.

Prevoze bo opravljala družba Nomago

Ti bodo na petih progah vozili dokaj pogosto, saj si želijo, da bi se ljudem čim bolj približali in tako dosegli želeni cilj. To pa je, da bi ljudje manj uporabljali osebne avtomobile za vožnjo po mestu in do trgovskih središč. Kot je ob odprtju polnilnice na stisnjen zemeljski plin, kar je bilo ključno in zadnje dejanje pred uvedbo lokalnega avtobusnega prometa, poudaril župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, gre za finančno zelo zahteven projekt, vreden kar tri milijone evrov, ki pa je izdatno sofinanciran z evropskim in državnim denarjem. Za koncesionarja, ki bo izvajal linijske prevoze, pa je občina že lani na drugem javnem razpisu izbrala družbo Nomago, ki je edina poslala ponudbo.

»Skrb za zdravo in čisto okolje je naša prioriteta in v ta namen smo že pred desetletjem podpisali deklaracijo o trajnostnem razvoju. Rezultat tega je, da ima Celje od danes celebus, polnilnico, že lani pa smo uvedli tudi sistem javne izposoje koles KolesCE in postavili polnilnico za električne avtomobile,« je ob odprtju polnilnice, ki je stala 800.000 evrov in je namenjena vsem, ki imajo vozila na stisnjen zemeljski plin, poudaril župan Šrot. Kot je dodal, je 1,4 milijona stal občino nakup desetih avtobusov, 600 tisočakov so odšteli za gradnjo novih in preureditev starih avtobusnih postajališč, še 200.000 pa so namenili za opremo in digitalizacijo. A slab milijon evrov bo občini za nakup avtobusov povrnil Eko sklad.