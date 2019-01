»Po skromnejšem začetku zimske sezone se je Vogel končno prebudil v zimsko pravljico,« je navdušena mag. Aleksandra Fiorelli, direktorica splošnega sektorja Žičnic Vogel Bohinj, d.d. Do nedelje se je po njenih besedah nabralo 70 centimetrov snega. »Zato smo prvič zagnali novo napravo, sidrno vlečnico Konta, več kot pol milijona evrov vredno investicijo, ki ima še enkrat večjo zmogljivost od stare naprave,« je dodala.

Premalo vode za obsežnejše zasneževanje

Po podatkih, zapisanih v spremembah bohinjskega občinskega odloka o žičniških napravah, lahko nova sidrna vlečnica na Voglu po 257 metrih proge z 79 metri višinske razlike prepelje 1192 oseb na uro. Preden so se na Voglu lotili gradnje nove vlečnice, so morali odstraniti staro. Zgornja in spodnja postaja nove Konte sta, kot je zapisano v obrazložitvi sklepa ARSO pred gradnjo iz lanskega leta, minimalno oddaljeni od prejšnjih postaj. Pogon vlečnice je na prejšnji spodnji postaji, zgornje obračališče pletenice pa nekoliko višje od prejšnjega.

Čeprav je uporabno dovoljenje žičniška naprava dobila že 20. decembra lani, je smučarji vse do minulega konca tedna niso mogli o preizkusiti, saj za odprtje tega dela smučišča na Voglu ni bilo dovolj snega. Poleg nihalke sta delovala le štirisedežnica Brunarica in otroški park, za pripravo ostalih prog z umetnim zasneževanjem pa imajo po besedah Fiorellijeve na Voglu premalo vode. »Projekt za zagotovitev dodatnega zasneževanja je v fazi priprave in upamo, da ga bomo izvedli v naslednji sezoni,« še dodaja. Tako kot že zadnjih nekaj dni je včeraj zaradi zadnje dovolj obilne pošiljke snega na smučišču Vogel delovalo že osem od devetih žičniških naprav.