Kot so pojasnili, je bila večina potnikov na liniji Ljubljana-Moskva ruskih državljanov, ki raje izberejo svojega nacionalnega prevoznika, zato se je število potnikov na Adriinih letih zmanjšalo pod ekonomsko sprejemljivo raven. Aeroflot namreč od konca lanskega oktobra Ljubljano in Moskvo povezuje vsak dan.

Povezavo na liniji Ljubljana-Düsseldorf bodo še naprej zagotavljali vse dni v tednu na podlagi dogovora o letih pod skupno oznako s prevoznikom Lufthansa, in sicer na povezanih letih prek Münchna in Frankfurta. »Adria Airways bo še dodatno optimizirala svojo mrežo poletov na način, da se v največji meri odzove na zahteve in potrebe potnikov, hkrati pa izboljša povezljivost na obstoječih linijah,« so še povedali.

V načrtu imajo zagotavljanje dodatnih frekvenc s poletnim voznim redom, in sicer na liniji Ljubljana-München postopoma na 19 povezav na teden in dodatno tedensko povezavo na liniji Priština-Frankfurt.

Do torka je bila Adria tudi predmet nadzora izpolnjevanja pogojev letalskega prevoznika kot imetnika operativne licence, ki ga je izvajala javna agencija za civilno letalstvo. Agencija je namreč ugotovila, da je Adria z izvedenimi in predvidenimi ukrepi izkazala, da je v daljšem obdobju sposobna poravnati vse svoje obveznosti in da je dolgoročno plačilno sposobna.