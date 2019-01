Kritika predstave Ariol: Epizode mladostnih oslari

Ariol je živahen devetletni osliček in naslovni junak stripa Emmanuela Guiberta in Marca Boutavanta, ki je s svojimi humornimi prigodami, nabralo se jih je že za trinajst knjig, osvojil otroško bralsko publiko. Nastopa v risani seriji, zaživel pa je, v režiji Matjaža Pograjca , tudi na gledališkem odru Slovenskega mladinskega gledališča, kjer so s premierama predstav Ariol: Zaljubljen do ušes in Ariol: Popoldanske oslarije odprli Festival Bobri.