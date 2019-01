Novomeški organi pregona so stopili na prste 41-letnemu podjetniku, sicer državljanu Hrvaške, ki se je na območju Dolenjske, Bele in Suhe krajine ukvarjal s pekarstvom in slaščičarstvom. Kriminalisti so med preiskavo zbrali dovolj dokazov, da so zoper njega podali kazensko ovadbo na novomeško tožilstvo v zvezi z oškodovanjem upnikov. »Podjetni« pek naj bi svojo dejavnost opravljal prek več gospodarskih družb. Da ni vse, kot bi moralo biti, so v zadnjih letih ugotavljali že različni inšpektorji in zoper njega vodili več prekrškovnih postopkov.

Izkazalo se je, da je možakar po tem, ko se je že nabrala lepa vsota dolgov, odpiral nove družbe, delavce prezaposloval, za zastopnike pa imenoval bodisi ženo ali pa tujce s Kosova, ki niso imeli nikakršnih znanj o vodenju družbe, niti niso poznali slovenskega jezika, sam pa naj bi posel vodil iz ozadja. Delavcem in dobaviteljem, od katerih je bila odvisna njegova dejavnost, naj bi plačeval kar v gotovini. Samo v obdobju od leta 2013 do 2017 pa naj bi ena sama njegova družba ustvarila že za več kot 410.000 evrov dolgov.