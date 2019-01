V zadnjih dneh v javnosti odmevajo očitki ministru za kulturo Prešičku in njegovemu državnemu sekretarju Janu Škobernetu o domnevnem šikaniranju na delovnem mestu. Pri Sindikatu kulture in narave Slovenije (Glosa) so premierja Šarca v pismu pozvali k razjasnitvi okoliščin in ukrepanju. Šarec se je z ministrom sestal že v torek ter ga tudi pozval, da se opredeli do navedb iz pisma sindikata Glosa in uslužbencev ministrstva. Sum kaznivega dejanja preiskuje tudi policija.

Medtem so ministru te dni izrekli podporo kulturniki Jurij Krpan, Milko Lazar, Orlando Uršič in Marko Repnik, Klemen Ramovš, Danilo Rošker, Simon Krečič, Aleksandar Popovski, Edward Clug in Aleš Novak. Prešiček, ki vse očitke zavrača, se je srečal s sindikatom Glosa,napovedal pa tudi zbor delavcev - neuradno v ponedeljek -, na katerem naj bi »vzpostavili dialog«.

Poleg domnevnega šikaniranja v medijih odzvanjajo tudi očitki, da je minister službeni avto uporabljal v zasebne namene. V avtu je po navedbah SD, iz kvote katere prihaja Prešiček, večkrat prevažal glasbene inštrumente, nekateri so mu očitali tudi prevažanje družinskih članov. V SD menijo, da napaka ni tako velika, da bi minister moral oditi, a če bo tako zahteval premier Šarec, temu ne bodo oporekali.

Prešiček je Šarcu pojasnilo, katerega vsebine na ministrstvu niso razkrili, predal v sredo. Ob tem je tvitnil: »Želim si, da se zadeva čim prej razčisti, da bo lahko ministrstvo delalo naprej v korist kulture.«