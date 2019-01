V intimnem vzdušju, stran od oči javnosti, je minila glasbena poroka leta. Uroš Umek alias DJ Umek, največji slovenski zvezdnik svetovne elektronske scene, se je poročil s hrvaško gostinko Senko Halebić. V poročnem vabilu sta citirala Paula Coelha, ki pravi, da kadar ljubimo iz dna duše, nič ne more premagati naše vere, ter dodala, da če povabljenci že vztrajajo pri darilih, bosta z veseljem sprejela kakšen evro, ki jima bo prišel prav na medenih tednih. Na poroki, ki je potekala v ljubljanski Operi, je goste zabaval ne ravno elektronski Plavi orkestar. A kljub mega poroki so bili absolutni zvezdniki minulega tedna vsaj v očeh kronistov družabne kronike Jan Plestenjak, Modrijan Blaž Švab in Plestenjakov kitarist in komponist Zdenko Cotič. Razlog za turbulentno medijsko pozornost je balada Dal bom besedo, ki so jo skupaj sestavili Modrijani, Jan in Zdenko in je ugledala luč sveta prejšnji teden.

Jan ne mara testenin,Blaž ljubi morsko hrano

Hit je izšel skoraj istočasno kot nova pesem Mirana Rudana Ne joči (da srce ne poči), ki jo je posnel s skupino Pop Design in v kateri se je, kot je zaupal reviji Story, odmaknil od neposredne ljubezenske tematike in se lotil bolj življenjskih tem, kot so razočaranje, hinavščina, nesramnost, zavidanje. Morda je to razlog, da so več zanimanja medijev in klikov poželi Jan Plestenjak, Blaž Švab in Zdenko Cotič s pesmijo, ki govori o večni ljubezni. Sploh prva dva sta za medije o sebi razodela marsikaj, česar še nismo vedeli.

Za revijo Zvezde je Jan izklepetal skrivnost, da pri hrani ni izbirčen, a da ne mara testenin, ker po njih takoj postane zaspan, Blaž pa, da bi vsak dan, od jutra do večera, jedel morsko hrano. Izvedeli smo celo, da Jan ne pospravlja postelje, kljub temu da ga je mama naučila, da je to pomembno opravilo, Blaž pa se taistega maminega nasveta redno drži. Imata pa veliko skupnih lastnosti. Nihče od njiju ne zna kuhati in ne mara tetovaž. Najbolj zaželena moška na slovenski glasbeni sceni sta se razgovorila tudi o ženskah. Videz zanju sploh ni pomemben. Janu so všeč takšne, ki z leti zgradijo svojo osebnost in se znajo prepustiti trenutnim občutkom. Idealna bi bila ženska, ki ne stoji samo na obali in opazuje morja, ki ga biča burja, temveč si upa tudi skočiti vanj in občutiti sol na svojih ustnicah. In Blaževa? Važno je le, da je polna življenja in da vse, kar dela, dela s strastjo. Njuni sanjski ženski imata še eno skupno lastnost. Nekako ju ni nikdar zraven, ko se pojavljata v javnosti. V reviji Nova so se celo vprašali, kje sta ti dve ženski? »Janči, kje je madam? Čas bi že bil za eno ta pravo madam, a ne,« ga je javno pobarala Lepa Afna, ki ocenjuje garderobo slavnih in ga je podrobno opazovala na promociji nove balade v ljubljanskem lokalu Soba 102.