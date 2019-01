Zato ni nič čudnega, da marsikateri čakajoči na avtobus na osrednji postaji mestnih avtobusov pri Konzorciju prav debelo pogleda, ko ga v oči zbode kričava zalogajnica s hrenovkami. Zunanjost je že sama po sebi poosebljanje ameriškega kiča, z lebdečimi hrenovkami in rdeče-belimi škatlami za pokovko. Potem pa se izkaže, da razen cenika na zunanji strani zalogajnice ni niti ene slovenske besede. »Ljubljana's best hot dog« je napisano zgoraj, »coffee to go« spodaj. Ob tem se prav dopolnjuje z napisom sosednjega frizerja, ki ponuja »urban skin«, kar koli to že je, in trafike, kjer je na veliko napisano »money transfer«. Saj ne, da bi bili tečni kot kakšna upokojena profesorica slovenskega jezika, ki bije boj za čistost jezika, toda ali je res treba, da imamo Ljubljana's best hot dog namesto najboljše hrenovke v mestu? Če ne drugega, bi bila hrenovka tudi dvoumno zabavna, amerikanizirani hot dog pa je le skopiran.

*Ljubljanski najboljši vroči pes