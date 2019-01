Policija je po treh dneh ustavila iskalno oziroma reševalno akcijo s pojasnilom, da so možnosti preživetja tri dni po strmoglavljenju »izjemno majhne«. »Preučili smo vse informacije, ki jih imamo na voljo. Vemo, kakšna reševalna oprema je bila na letalu, tudi zaradi tega smo se s težkim srcem odločili, da iskalno akcijo končamo,« so sporočili iz policijske uprave britanskega otoka Guernsey v Rokavskem prelivu.

Letalo, na katerem je bil novi napadalec Cardiff Cityja Sala, je v ponedeljek zvečer iz Nantesa poletelo proti Walesu, ko je kakšnih 20 kilometrov severno od otoka Guernsey izginilo z radarja. Argentinski mediji poročajo, da je 28-letni nogometaš le malo, preden je letalo izginilo z radarja, preko aplikacije WhatsApp družini in prijateljem poslal pretresljivo zvočno sporočilo. »Sem na letalu, za katerega se zdi, da bo razpadlo. Letim proti Cardiffu,« so argentinski mediji prenesli sporočilo Sale za najbližje v svet. »Če v uri in pol od mene ne prejmete nobenih novic, ne vem, če bodo poslali koga, naj me išče, saj me ne bodo našli, veste. Oče, strah me je,« je dodal Sala.

Nogometaš je bil pri francoskem prvoligašu Nantesu soigralec slovenskega reprezentanta Reneja Krhina, v tej sezoni je v francoskem prvenstvu dosegel 13 zadetkov. Njegove predstave so zbudile pozornost vodilnih pri Cardiff Cityju, kamor je Sala prestopil za rekordnih 17 milijonov evrov. Svojemu novemu valižanskemu klubu, ki je ta čas na 18. mestu prvenstvene lestvice v premier league, naj bi Sala pomagal v boju za obstanek med elitno druščino.