Debate o najboljšem dirkaču vseh časov obstajajo že tako dolgo, kot poteka svetovno prvenstvo v formuli 1. Če nekateri naziv poklanjajo Ayrtoni Senni, so spet drugi prepričani, da nihče ni bil boljši od Michaela Schumacherja. No, če vprašate nekdanjega voznika Jordana, Ferrarija in Jaguarja Eddieja Irvine, dvomov o tem, kdo je najboljši, ni. »Mislim, da je bil Michael najboljši. Tehnika Senne je bila pomanjkljiva. Bil je neverjetno nadarjen in imel izjemen občutek, a nekaj njegovih tehnik je bilo nepravilnih,« je v pogovoru za BBC dejal Irvine.

Triinpetdesetletnik Irec je imel priložnost tekmovati tako s Schumacherjem, ki je bil njegov moštveni kolega, kot tudi Senno. Slednji je bil celo njegov vzornik, saj je pred prihodom v formulo 1 nosil repliko Brazilčeve čelade. »Spomnim se dirke v Suzuki. Michael je bil najhitrejši, jaz sem bil drugi, Senna pa šele četrti ali peti. Michael je vadil vstop v bokse, Senna pač ne. Nekatere stvari je preprosto spregledal. Sem velik oboževalec Senne, a Michael bi ga, oziroma ga je, premagoval. Če je imela tehnika Senne hibe, je bila Schumacherjeva popolna. Sam nisem odkril nobene napake.« je zatrdil Irvine, ki si je stezo s Senno do usodne nesreče leta 1994 v Imoli sicer delil le trikrat.