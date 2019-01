Metulj (Michael Noer, 2018) Starejše generacije so imele Metulja s Stevom McQueenom in Dustinom Hoffmanom, ki sta se iz zapora na otoku, pokritem z džunglo, osvobajala leta 1973, nove generacije pa so dobile Metulja s Charliejem Hunnamom (Sinovi anarhije) in Ramijem Malekom (Bohemian Rhapsody). Nobeden od teh filmov ne dosega znanega romana Metulj, po katerem sta posneta, ni pa tokratna ekranizacija zgodbe o po krivem za umor obsojenem lopovu Henrieju Charriereju (Hunnam) in ponarejevalcu Louisu (Malek), ki mu pomaga pri begu, skoraj nič slabša od njegovega filmskega predhodnika. (Kolosej)

Vedrina (Steven Knight, 2018) Britanski režiser Steven Knight, ki se je do Lockeja, drame, v kateri igra samo Tom Hardy, ukvarjal predvsem s pisanjem scenarijev, je za svoj novi film angažiral zvezdniško igralsko zasedbo z Matthewom McConaugheyjem in Anne Hathaway na čelu. McConaugheyjev mir v vlogi Bakerja Dilla, kapetana ribiške ladje na idiličnem karibskem otoku, zmoti prihod njegove nekdanje žene Karen (Hathaway), ki ga prosi, da z umorom njenega novega moža (Jason Clarke) reši njo in njunega sina. Baker, ki si je na otoku zgradil svoj raj, se mora zdaj vrniti na stara peklenska pota. (Kolosej)

Vrhunec (Gaspar Noe, 2018) Francoski filmar Gaspar Noe, ki je vajen šokirati, predvsem pa napasti čim več čutov gledalcev, ne razočara niti v svojem najnovejšem filmu Vrhunec, ki je poln odlične glasbe in plesa ter udarjajoče svetlobe, barv in teme. Po resničnih dogodkih posneta drama o skupini francoskih plesalcev, ki se pred odhodom na turnejo v ZDA pozimi zberejo v osamljeni hiši, da bi vadili koreografijo, nato pa uživali v noči, polni zabave, je, kot pritiče Noeju, polna nasilja in neugodja, zaplet pa zakrivi droga, ki jo nevede užijejo plesalci in zaradi katere postanejo del morilske noči. (Kolosej)

Zadnji kitajski cesar (Bernardo Bertolucci, 1987) V spomin na znamenitega italijanskega režiserja Bernarda Bertoluccija si lahko v Slovenski kinoteki ogledate njegovo epsko pripoved o fantiču, ki pri dveh letih postane zadnji kitajski cesar. S kar devetimi oskarji nagrajena zgodovinska drama, ki temelji na resnični zgodbi zatona dinastije Čing, nas pelje od razkošnega dvornega življenja, prek vseh vojn in revolucij, ki so pretresale kraljestvo, pa vse do življenja v ljudski republiki. Pu Ji, ki ga odlično upodobi kitajsko-ameriški igralec John Lone, je odstopil leta 1912. Vsekakor vredno ponovnega ogleda. (Slovenska kinoteka)