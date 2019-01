Zagrebški tednik Nacional je v torek objavil fotografije, za katere avtor prispevka in glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić trdi, da so bile lažne in namenjene uničenju Tolušićeve politične kariere. Povzročile naj bi tudi pretrese v hrvaški vladi.

Z objavo naj bi opozorili na kaznivo dejanje kot tudi na to, kaj vse naj bi bili pripravljeni storiti kriminalci na Hrvaškem, da bi uničili tistega, ki jih moti, je svojo odločitev pojasnil Jelinić. Priznal je, da je bil na spolzkem terenu in bi lahko storil napako, če bi trdil, da so fotografije avtentične, potem ko grafični strokovnjaki časopisa niso bili povsem prepričani, da gre za fotomontažo.

Na fotografijah je videti moškega, ki je podoben Tolušiću, kako sedi v fotelju v nekakšnem apartmaju, v njegovem naročju pa je izzivalno oblečena ženska, ki naj bi bila prostitutka. Videti je tudi, da naj bi moški zaužil kokain. Avtorji fotografij naj bi zamenjali originalno glavo moškega s fotografijo Tolušuća.

V Nacionalu so zatrdili, da gre za »sofisticirano fotomontažo« ter da poleg dveh objavljenih obstaja več kot 20 podobnih fotografij, ki naj bi lažno bremenile Tolušića.

Hrvaška varnostno-obveščevalna služba prepričana, da ne gre za Tolušića Navedli so, da je fotografije pred objavo v tedniku analizirala tudi hrvaška varnostno-obveščevalna služba (SOA), ki je ugotovila, da so bile narejene v sobah za najem v Zemunu v Srbiji. Primerjali so Tolušićeve roke, uro in čevlje z moškim na fotografiji in prepričani so, da na fotografijah ni podpredsednik hrvaške vlade. Izpostavili so tudi, da Tolušić že celo desetletje ni obiskal Srbije. Po objavi v Nacionalu je Tolušić izjavil, da je bil pred približno pol leta seznanjen s fotografijami, a policije ni takoj obvestil, ker je vedel, da gre za izmišljotine. Trdi, da je fotomontaže pripravila tolpa kriminalcev, ki se mu poskušajo maščevati, ker se je mnogim zameril z uvajanjem reda in preprečevanjem kriminala v kmetijskem sektorju. Primer je nato pred nekaj meseci vendarle prijavil, je povedal v pogovoru za današnji Jutarnji list.