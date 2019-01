Sodišče je ugotovilo, da pristojni italijanski organi nisi raziskali navedb Američanke, da jo je policija pretepala in nanjo pritiskala. Italija tudi ni zadovoljivo pojasnila, zakaj Knoxova leta 2007 pri odločilnem zaslišanju ni imela odvetnika.

Italija je tako na proceduralni ravni kršila 3. člen evropske konvencije o človekovih pravicah, ki prepoveduje mučenje, ter kršila 6. člen konvencije, ki se nanaša na pravico do pravne pomoči in prevajalca, je razvidno iz današnje razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.

Na odločitev sodišča je še mogoča pritožba v treh mesecih.

Knoxova je bila leta 2009 zaradi umora britanske študentke Meredith Kercher v Italiji obsojena na dolgoletno zaporno kazen. Leta 2015 je bila dokončno oproščena krivde. Je pa v veljavi ostala obsodba zaradi zlonamerne obtožbe; Knoxova naj bi po ugotovitvah italijanskih sodnikov za umor Kercherjeve obtožila znanca, za katerega je vedela, da je nedolžen. Prav zaradi tega se je Knoxova po poročanju britanskega BBC obrnila na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Knoxova je pred sodiščem v Strasbourgu zatrjevala, da je policiji dala izjavo v stanju šoka po najdbi trupla in med drugim tudi zaradi tega, ker jo je policija tepla. Prav tako ji italijanski organi niso zagotovili ne odvetnika in ne prevajalca.

Pet dni po umoru je policija aretirala Amando Knox

Britanska študentka Meredith Kercher je bila umorjena v Perugii leta 2007. Našli so jo s prerezanim vratom. Prav tako so bili prisotni znaki spolnega nasilja. Takrat 21-letna študentka z britanske univerze Leeds je bila v Italiji na študentski izmenjavi.

Pet dni po umoru je italijanska policija aretirala Amando Knox, ki je bila njena sostanovalka, in fanta Knoxove, Italijana Raffaela Sollecita. Nekaj tednov kasneje so aretirali še Rudyja Guedeja, ki je bil leta 2008 zaradi umora Kercherjeve obsojen na 16 let zapora.

Leta 2009 je sodišče Knoxovo in njenega fanta zaradi umora obsodilo na 26 in 25 let zapora. Po več kot treh letih za zapahi sta bila oba oproščena krivde.

Leta 2014 so ju italijanski pravosodni organi ponovno spoznali za kriva. Takrat je bila Knoxa že v ZDA in se ni želela vrniti v Italijo. Leta 2015 je sodišče na zadnji stopnji Knoxovo in Sollecita oprostilo krivde.