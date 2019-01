Slovenija nestrpno pričakuje novico o tem, ali bo med najboljšo deseterico tudi mladi slovenski košarkar Luka Dončić, ki so mu navijači po zadnjem merjenju namenili ogromno podpore in je bil trdno na mestih, ki vodijo neposredno na tekmo.

Če mlademu zvezdniku Dallas Mavericks uspe veliki met že v krstni sezoni v ligi, bo postal prvi Slovenec z nastopom v prvi peterki tekme zvezd, ob tem pa tretji novinec od začetka novega tisočletja ter drugi najmlajši igralec doslej z nastopom na tej tekmi.

Dončić je v spletnem in mobilnem glasovanju do 17. januarja prejel 3.301.825 glasov javnosti. Na zahodu je zaostajal le za prvim zvezdnikom NBA LeBronom Jamesom iz Los Angeles Lakers, ki je zbral 3.770.807 glasov. V vzhodni konferenci pa je najbolje kazalo Grku Giannisu Antetokounmpu iz Milwaukee Bucks s 3.626.90 glasovi. Javno glasovanje se je zaključilo v ponedeljek ob polnoči po času na vzhodni obali ZDA.

Pri igralcih in novinarjih manj priljubljen kot med navijači

Kljub temu da je bil Dončić ob zadnjem merjenju javnega glasovanja pred nekaterimi bolj uveljavljeni zvezdniki NBA, kot so Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Derrick Rose in Russell Westbrook, to vendarle še ni zagotovilo za neposredno uvrstitev na tekmo zvezd. Izbira navijačev namreč pri končni odločitvi šteje le za polovico glasov. Drugo polovico prispevajo igralci lige in novinarji v enakem deležu.

Tu bi Dončić znal nekoliko izgubiti, saj kljub njegovi izjemni priljubljenosti med navijači kot novinec vendarle ni tako uveljavljen kot nekateri zvezdniki.

To so v zadnjih dneh pokazale nekatere razprave košarkarskih poznavalcev v različnih košarkarskih oddajah v ZDA. Najbolj glasen pri tem je bil nekdanji zvezdnik lige Tracy McGrady, ki je dejal, da bi bila Dončićeva uvrstitev pred Curryja in Hardna »nespoštljiva« do trikratnega najkoristnejšega igralca lige iz ekipe Golden State Warriors in do letos daleč najboljšega strelca lige iz Houston Rockets.

V prvi peterki bodo iz vsake konference uvrščeni trije »visoki« igralci in dva »nižja« igralca. Ker je Dončić uvrščen med »visoke« igralce, bi to teoretično še vedno dovolilo peterko na zahodu z Dončićem ob Jamesu in Durantu ter Curryju in Hardnu.

A vse bo znano ponoči, ko bodo na televizijski mreži TNT ob 1. zjutraj po slovenskem času sporočili prvi peterki iz obeh konferenc. Igralca z največ glasovi iz vsake od konferenc bosta imenovana za kapetana.

V pretekli noči je čakanje uradnih izidov še dodatno začinil sam Dončić, ki je s hudomušno objavo na Twitterju napovedal, da bo pa skupaj z nemško legendo lige in soigralcem pri Dallasu Dirkom Nowitzkim nastopil v tekmovanju zabijanja v sklopu festivala all-star, a ob tem z emotikonom nakazal, da gre za šalo.

BREAKING NEWS: @swish41 and i have decided to join the slam dunk contest! watch out people! — Luka Doncic (@luka7doncic) 23 January 2019

Naslednji četrtek pa bodo sporočili še rezerve iz vsake konference po izbiri obeh trenerjev. To sta praviloma trenerja vodilnih moštev v vsaki konferenci, a le, če na tekmi nista nastopila že v pretekli sezoni.