Kot so danes sporočili iz Perutnine Ptuj, so proizvodnjo v regiji jugovzhodne Evrope najbolj prepoznavne piščančje klobase v ZDA zagnali v skladu z zastavljeno strategijo krepitve internacionalizacije poslovanja. Ob tem so poudarili, da je poli »prva piščančja posebna klobasa na evropskem tržišču in sinonim posebne klobase že od leta 1974«.

Poli je danes mednarodna uspešnica. »Nori na Poli so vse od Skandinavije do Sredozemlja, prodaja se v Dubaju in med drugim že 20 let na Švedskem. V skladu z razvojno strategijo blagovne znamke Poli nadvse uspešno vstopa tudi v druge segmente - postala je prva klobasa za namazati, vstopila v segment hrenovk ter šunk in šunkaric z novim izdelkom Poli hammy,« so pojasnili.

Za proizvodnjo piščančje klobase in hrenovk poli v Chicagu se uporabljajo začimbne mešanice po originalni recepturi Poli, ki jih pripravljajo v Perutnini Ptuj na Ptuju in jih pošiljajo v ZDA. Tam bo poli do konca tega meseca na voljo na 1750 prodajnih mestih.

Prve »ameriške« poli so šle v roke najbolj znanemu ambasadorju blagovne znamke Poli, 19-letnemu Dončiću, ki s svojo igro navdušuje v ligi NBA, kjer igra za ekipo Dallas Mavericks. V Perutnini Ptuj so ob izbiri Dončića za poli ambasadorja poudarili, da poli z Donćičem začenja svetovno zvezdništvo, sodelovanje pa da bo pomembno prispevalo k nadaljnji krepitvi prepoznavnosti, priljubljenosti in tržnega položaja osrednje blagovne znamke družbe.