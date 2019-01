»Podnebne spremembe so ključno vprašanje našega časa. Izgubljamo boj,« je ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu posvaril Guterres. »Absolutno nujno je, da obrnemo ta trend,« je pozval. »Potrebujemo politično voljo in potrebujemo vlade, ki razumejo, da je to najpomembnejša prioriteta našega časa,« je dodal prvi mož ZN.

Pariški sporazum iz leta 2015 je doživel hud udarec z umikom ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom, zdaj z odhodom grozi tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro. A že samo obljube, dane ob sprejemu pariškega sporazuma, niso dovolj za obvarovanje sveta pred najhujšimi posledicami, je posvaril Guterres.

»Če bi uresničili dogovor iz Pariza, bi se globalna temperatura zvišala za več kot tri stopinje Celzija,« je dejal Guterres. »Države morajo okrepiti svoje ambicije,« je dodal in pozval k novim ukrepom za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, prilagajanje na podnebne spremembe ter povečanje finančne pomoči najranljivejšim državam.

Pariški sporazum je bil sprejet na podnebni konferenci decembra 2015 v Parizu. Ta sporazum svet zavezuje k omejitvi dviga povprečne globalne temperature občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo in jih spodbuja k ukrepom za omejitev na 1,5 stopinje.