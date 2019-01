»Padec v Wegnu je le še pohitril mojo odločitev, o kateri sem razmišljal že nekaj časa. Prepričan sem, da je to pravi korak, ni pa primernejšega mesta od Kitzbühla, da svojo odločitev sporočim javnosti. Veselim se prihodnosti, čeprav resnih načrtov zanjo še nimam,« je dejal Švicar, ki je imel kot večino smučarjev veliko težav s poškodbami, po zadnji kolena leta 2015 se ni več uspel sestaviti.

»V novo sezono sem vstopil z načrtom, da se vrnem na svetovni vrh. Na prvih tekmah mi ni šlo, smuk v Wengnu pa mi je dokončno odprl oči. A poslavljam se zadovoljen s svojimi dosežki, s takimi, kot sem jih beležil jaz, se ne more pohvaliti veliko ljudi. Veliko jih niti ne dobi priložnosti, zato se moram zahvaliti švicarski zvezi, trenerjem in drugim spremljevalcem, ki so mi jih omogočili," se je na novinarski konferenci v Kitzbühlu, kjer sicer nikoli ni bil boljši kot sedmi, zahvaljeval Švicar.

Küng je v svetovnem pokalu debitiral leta 2009, leta 2013 je zabeležil prvo zmago, najhitrejši je bil na superveleslalomu v Beaver Creeku. Drugič je bil najboljši na smuku v Wengnu, to sta njegovi edini zmagi v svetovnem pokalu, še trikrat pa je stal na zmagovalnem odru. Svetovni prvak je postal leta 2015 v Vailu, ko je premagal Američana Travisa Ganonga in rojaka Beata Feuza. Na olimpijskih igrah je tekmoval le leta 2014 v Sočiju, ko je bil 12. v superveleslalomu in 15. v smuku.