Severno od mesta Adelaide na jugu države so danes namerili 49,5 stopinje Celzija, v samem mestu pa 47,7, s čimer je bil presežen rekord iz leta 1939. Rekordne temperature so zabeležili še v 13 drugih mestih v zvezni državi Južna Avstralija, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Tam so morali zaradi zdravstvenih težav, povezanih z vročino, v bolnišnicah oskrbeti 44 ljudi. »Ne pozabite preveriti, kako so starejši prijatelji, sorodniki in sosedje ter bolni ljudje,« so ob tem so posvarile službe za izredne razmere.

Prebivalci se z visokimi temperaturami spopadajo na različne načine. Nekateri se zadržujejo v trgovskih centrih, drugi pa se hladijo v morju. V hotelu Red Lion v Južni Avstraliji pa gostilničarji svojim rednim gostom ponujajo brezplačno pivo. Tam se je zbralo okoli 100 ljudi.