Obe funkciji je kandidat na zadnjih županskih volitvah v Kopru nastopil 11. januarja. Funkcijo pooblaščenca za zastopanje interesov koprske občine opravlja brezplačno in do preklica. Nalogo svetovalca v Marjetici pa opravlja za določen čas, predvidoma za štiri mesece, z možnostjo podaljšanja, in za približno 2000 evrov neto plačila, še piše Delo.

Mišič je kot svetnik liste Naš kraj postal edini pooblaščenec župana na področju investicijskih in infrastrukturnih projektov. Za Delo je še napovedal, da bo gotovo tudi član nove županove komisije za drugi tir, ki jo bo Bržan imenoval v kratkem. Namen komisije bo sodelovanje s pristojnimi občinskimi in državnimi službami v zvezi z gradnjo drugega tira.

Koprski župan sicer še ni imenoval podžupanov. Po pisanju Dela bo edina poklicna podžupanja Jasna Softič z Liste Aleša Bržana, drugi pa bodo funkcijo opravljali nepoklicno. Kot še piše časnik, so med resnimi kandidati Maja Tašner Vatovec, Patrik Peroša, Olga Franca in Ondina Gregorich Diabate. Vodja županovega kabineta pa naj bi postala Nina Trampuš.