Poplave so prizadele devet okrožij v provinci na jugu indonezijskega otoka Sulavezi, poplavilo je tudi dele prestolnice te province Makassar. Pri tem so bile poškodovane hiše, vladna poslopja, šole in mostovi.

Domove je moralo zaradi močnega vetra, obilnega deževja in posledičnih poplav zapustiti več kot 3000 ljudi, najmanj 46 so jih morali prepeljati v bolnišnice, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalne ekipe še iščejo pogrešane, evakuirajo pa tudi še ljudi, katerih domove je poplavilo, je sporočila regionalna civilna zaščita.

Poplave in plazovi so v Indoneziji pogosti, predvsem v monsunskem obdobju med oktobrom in aprilom, ko so pogoste padavine. Oktobra lani je zaradi tega na otoku Sumatra umrlo najmanj 22 ljudi.