Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. V petek bo na vzhodu pretežno oblačno, drugod delno jasno. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -9, ponekod na Gorenjskem in Koroškem do -13, na Primorskem okoli 0, najvišje dnevne od -3 do 1, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V nedeljo se bo čez dan od zahoda pooblačilo. Pojavljati se bodo začele padavine, po nižinah bo večinoma rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi vzhodnih smeri hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo v krajih zahodno od nas in ob Jadranu delno jasno, pihala bo zmerna, pod Velebitom močna burja. Drugod bo oblačno, v krajih vzhodno od nas bo predvsem danes občasno še rahlo snežilo.