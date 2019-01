Po navedbah portala naj bi kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) več oseb pridržali tudi čez noč. Hišne preiskave so bile opravljene tudi na območju Maribora. Kaznivih dejanj zlorabe prostitucije so osumljeni tako lastniki kot tudi uslužbenci lokala, kjer naj bi se prostitucija izvajala že več let, neuradno pa naj bi zaslužili več kot 10 milijonov evrov.

Predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija je za 24ur.com potrdil, da so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada izvajali operativne aktivnosti v zvezi s kaznivimi dejanji s področja organizirane kriminalitete. »Policisti so zbirali obvestila in izvajali druga preiskovalna dejanja, kjer so iskali dokaze o kaznivih dejanjih,« je zapisal Menegalija in dodal, da je bila »v skladu z Zakonom o kazenskem postopku doslej prostost odvzeta več osumljencem«.