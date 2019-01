V največjem evropskem gospodarstvu so z letom 2019 uvedli nov sistem ravnanja z odpadno embalažo. Zakon med drugim uvaja nov register gospodarskih subjektov, ki prvič dajejo embalirano blago na nemški trg, pri tem ni izvzeta niti spletna prodaja.

V Nemčiji sicer trenutno deluje devet kolektivnih embalažnih shem, nad katerimi bdi centralna agencija oz. centralni register. V register se morajo obvezno prijaviti vsa podjetja, ki prvič dajejo embalirano blago na nemški trg, ne glede na njihovo velikost ali količino embalaže. Registracijo mora podjetje opraviti samo, zanjo ne more pooblastiti tretje osebe.

O spremembah v Nemčiji se govori že več kot leto in pol, odkar je bil sprejet nov zakon o embalaži oziroma odpadni embalaži. »Vendar se v praksi z njim slovenska podjetja soočajo šele zdaj, ko je stopil v veljavo in ko je začel delovati t. i. Zentrale Stelle, ki vzpostavlja javni register proizvajalcev, ki vnašajo embalirano blago na nemški trg,« je za STA pojasnila Antonija Božič Cerar iz službe za varstvo okolja GZS.

»Večji, stalni slovenski izvozniki, ki so bili vpeti že v starem nemškem sistemu za embalažo in odpadno embalažo, se zavedajo sprememb, manjša podjetja se šele zdaj soočajo s to tematiko,« je nadaljevala sogovornica. Po zelo grobih ocenah GZS spremembe zadevajo okoli 4000 slovenskih podjetij, na GZS pa ta podjetja najpogosteje povprašujejo, ali se morajo vpisati v register embalaže, kako to storijo in katere druge obveznosti še imajo.

Na GZS podjetjem sicer svetujejo, da se pogovorijo s svojimi partnerji v Nemčiji. »Ker ima Nemčija zelo zapleten sistem, s katerim določajo, za katero embalažo oz. embalirano blago veljajo dodatne obveznosti v povezavi z embalažo, lahko skupaj preverijo, katere obveznosti imajo in kako jih bodo izpolnjevali. Obveznosti lahko nase prevzame tudi nemški distributer,« je dodala Božič Cerarjeva.