Predsedniki ZDA morajo po ustavi kongresu občasno poročati o položaju v državi, način poročanja pa ni opredeljen. Zadnja desetletja je to televizijski spektakel, ki predsednikom vsaj kratkoročno dvigne javno podporo.

Pelosijeva je Trumpu pred tem svetovala, naj govor preloži ali ga poda v pisni obliki, ker ni mogoče zagotoviti ustrezne varnosti.

Trump je 22. decembra delu lastne vlade prekinil proračunsko financiranje, ker mu demokrati ne dajo 5,7 milijarde dolarjev za zid na meji z Mehiko. Zaprtje vlade še kar traja in po potezi Pelosijeve okrog govora je sledila Trumpova poteza - odvzel ji je vojaško letalo za obisk vojakov v Afganistanu.

Javnost za spor krivi Trumpa

Trump je nameraval govor vseeno imeti, ker mu Pelosijeva sprva ni tudi uradno preklicala povabila. Zdaj je to storila in mu to tudi jasno povedala, Trump pa je dejal, da bo imel govor, vendar še ne ve kje. Republikanci so ogorčeni nad Pelosijevo, vendar pa ameriška javnost krivdo za spor večinoma vali na predsednika in njegovo stranko.

Zdaj je tudi uradno, da so politični odnosi med strankama na ravni, ki je v ZDA niso videli vse od državljanske vojne v 19. stoletju. Trump je na odvzem povabila reagiral v svojem slogu in dejal, da se Pelosijeva boji, da bi Američani slišali resnico, kar je po njegovem sramota.

Pelosijeva je sicer sporočila, da je Trumpov govor dobrodošel takoj, ko bo obnovil financiranje lastne vlade in ne bo več imel za talce 800.000 javnih uslužbencev.

V sredo je bila objavljena še ena v vrsti anket, ki večji del odgovornosti za zaplete pripisujejo Trumpu. Anketa medija Politico ugotavlja, da Trumpovega dela ne podpira 57 odstotkov Američanov, 40 odstotkov pa ga podpira. Krivdo za zaprtje vlade Trumpu in republikancem pripisuje 54 odstotkov Američanov, demokratom pa 35 odstotkov.

Anketa tiskovne agencije AP je še bolj neusmiljena. Predsednikovo delo odobrava 34 odstotkov Američanov, 60 odstotkov jih meni, da predsednik nosi velik del odgovornosti za zaprtje vlade, 31 odstotkov krivi demokrate in 36 odstotkov republikance.

Okrog 49 odstotkov Američanov je proti zidu na meji z Mehiko, podpira pa ga 36 odstotkov. Republikanci so trdno za Trumpa, demokrati trdno proti, problem za predsednika pa je, da izgublja neodvisne volivce.