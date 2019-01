Tiskovni predstavnik opozicije Freddy Superlano je sporočil, da so pod streli v mestu Barinas padle štiri osebe, tri pa so bile ranjene. Tiskovni predstavnik civilne zaščite v državi Tachira pa je poročal o treh mrtvih. Proti Maduru je v sredo po celi državi protestiralo več sto tisoč ljudi.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je sporočil, da ZDA ne bodo umaknile svojih diplomatov iz Venezuele kot je to zahteval Maduro potem, ko je predsednik ZDA Donald Trump priznal opozicijskega voditelja Juana Guaida, ki se je med protesti razglasil za začasnega novega predsednika države do volitev.

Maduro je pozval vse države, ki so priznale Guaida naj v 72 urah umaknejo svoje diplomatske predstavnike, ker z njimi prekinja diplomatske odnose. Guaido je medtem pozval te iste države naj svoje diplomate pustijo v Venezueli. Pompeo je sporočil, da ZDA Madura več ne priznavajo in zanje nima pravnih pooblastil za prekinitev diplomatskih odnosov z Venezuelo.

Rusija: ZDA skušajo organizirati naslednjo barvno revolucijo v Venezueli

Guaida so medtem kot predsednika Venezuele priznale skoraj vse latinsko-ameriške države pa tudi ZDA in Kanada. Priznale so ga med drugim tudi Brazilija, Argentina, Čile, Kolumbija, Kostarika, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Peru.

Mehika tega ni storila, niti Urugvaj katerega zunanje ministrstvo je sporočilo, da skupaj z Mehiko predlagata nov proces vključujočih in kredibilnih pogajanj s polnim spoštovanjem prava in človekovih pravic.

Bolivijski predsednik Evo Morales je izrazil polno solidarnost z venezuelskim ljudstvom in Nicolasom Madurom ter obsodil imperialistični napad na državo.

Guaido se je Trumpu že zahvalil za priznanje in to v imenu vseh Venezuelcev, ruski poslanci pa so bili medtem do Trumpove poteze zelo kritični. Namestnik predsednika odbora za mednarodne odnose v ruski dumi Andrej Klimov je za državno agencijo RIA-Novosti dejal, da ZDA skušajo organizirati naslednjo barvno revolucijo v Venezueli.