Potem ko se je Andrej Božič v ponedeljek pridružil upravi Slovenskega državnega holdinga (SDH), s čimer se je naposled popolnila, se je danes sestal nadzorni svet, prav tako v polni zasedbi. Pridružila se mu je Karmen Dietner, ki je zasedla manjkajoče mesto. Po pričakovanjih (še) ni bilo govora o zamenjavi Lidie Glavina, ki se vsaj zaradi sprememb političnih razmerij ne bo več mogla dolgo obdržati na položaju.

Presenetljivo pa je na seji Damjan Belič podal odstopno izjavo z mesta predsednika nadzornega sveta SDH, bo pa še naprej opravljal funkcijo člana nadzornega sveta. Ta je skladno s poslovnikom o delu nadzornega sveta iz svojih vrst imenoval Igorja Kržana za novega predsednika nadzornega sveta.

Kot je povedal Belič, je ob spremembah sestave članov nadzornega sveta svoj položaj dal v presojo preostalim in predlagal, da bi na vodilnem položaju zarotirali. »Tako je bilo tudi zdaj. Ker je bil izražen interes za zamenjavo, smo se dogovorili, da odstopim,« je dodal. Belič je nadzornemu svetu SDH predsedoval tri leta in pol. Poleg Dietnerjeve, Kržana in Beliča sta v petčlanskem nadzornem svetu paradržavnega holdinga, ki upravlja skoraj enajst milijard evrov vredno premoženje, še Duško Kos in Janez Vipotnik.