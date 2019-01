Občinski proračun za leto 2019 znaša več kot 17 milijonov evrov, prihodki, ki se bodo letos nabrali v občinski blagajni, pa naj bi znašali malo čez devet milijonov evrov. Za naložbe bodo v občini porabili nekaj manj kot 12 milijonov evrov.

Župan Franc Čebulj med naložbami omenja nov zdravstveni dom in postavitev šotora v nogometnem centru Velesovo, pomemben del pa so tudi komunalne naložbe in izboljšave. Za vodovode tako načrtujejo 2,5 milijona evrov, za kanalizacijo več kot tri milijone, za ceste okoli dva milijona evrov, za zdravstveni dom več kot milijon in pol ter za naložbo v športnem parku Velesovo 800.000 evrov.

Naložbe v vodovod, kanalizacijo, razsvetljavo bodo dokaj enakovredno razpršene po krajih v občini, ki obsega 75 kvadratnih kilometrov. Omeniti velja tudi projekt kanalizacije odpadnih vod s Krvavca v dolino, kar pa bo večletni projekt.

Poleg tekočega priliva bo občina za razvojne programe in naložbe porabila tudi približno šest milijonov evrov zalog iz prejšnjih let, predlog proračuna pa predvideva tudi zadolžitev v višini okoli milijona evrov, ki pa po predvidevanjih župana po vsej verjetnosti niti ne bo potrebna.

Občina je v preteklih letih načrtovala nakup RTC Krvavec, a ji je država tako naložbo prepovedala, tudi ta »prihranek« je zdaj podlaga za ambiciozen proračun. su