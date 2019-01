Še preden so se košarkarji Olimpije v torek vkrcali na letalo za Klaipedo in poleteli na tekmo 12. kroga Fibine lige prvakov proti Neptunasu, so bržkone vedeli, da resne možnosti za zmago nimajo. Že tako so Ljubljančani v letošnji sezoni v mizerni formi, ob tem pa na pot s soigralci nista šla še zdravstveno načeta Mirza Begić in Aleksandar Lazić, Domen Lorbek pa za tretjekakovostno evropsko tekmovanje ni registriran. Zmaji so v Litvi zabeležili enajsti poraz v Fibini ligi prvakov, dva kroga pred koncem rednega dela pa jim celo grozi, da bodo imeli slabši izkupiček kot Helios pred dvema sezonama, ko je zbral le dve zmagi.

Ko je Saša Nikitović sredi novembra na klopi Olimpije zamenjal Zorana Martića, je izpostavil dve prioritetni nalogi – izboljšanje obrambe in večjo borbo na igrišču. Sprva mu je to uspevalo, saj so Ljubljančani kazali veliko več želje in volje pri ustavljanju nasprotnih igralcev, v zadnjem času pa vse bolj polzijo k tistemu, kar so kazali na začetku sezone. Obramba zmajev je namreč vse bolj porozna, o kakšni agresivnosti, pomaganju ali prevzemanju pa ne duha ne sluha. V prvem polčasu današnjega obračuna so se tako košarkarji Neptunasa sprehajali do koša zmajev ali se odločali za povsem neovirane mete od daleč, kar so brez pritoževanja izkoriščali. Litovsko moštvo je tako že do polčasa doseglo visokih 52 točk, kar je za resno košarko absolutno preveč.

To je ob glavnem odmoru svojim igralcem gotovo povedal tudi Nikitović, saj so v drugem polčasu le nekoliko bolj zagrabili v obrambi in bili za to nagrajeni. Slabi dve minuti pred koncem so se namreč približali na vsega štiri točke zaostanka. A za preobrat in presenečenje bi morali zmaji odigrati precej bolj zbrano in zavzeto na obeh straneh igrišča, ob tem pa je bilo tudi očitno, da jim je za kaj takšnega enostavno zmanjkalo kakovosti.

»Obračun z Neptunasom smo izgubili v prvi četrtini. Zaostanek po uvodnih desetih minutah tekme je bil previsok, saj kljub temu da smo v nadaljevanju nekoliko prilagodili igro v obrambi in se enakovredno kosali z našimi tekmeci, domačega moštva enostavno nismo uspeli ujeti. Igralce bi vseeno pohvalil, saj igramo veliko število tekem, zato zagotovo ni lahko igrati na vso moč čisto na vsakem obračunu,« je po novem porazu misli strnil Saša Nikitović.

Fibina liga prvakov, 12. krog, drugi izidi v skupini D: Bologna – Bešiktaš -:-, Promitheas – Strasbourg 77:64, Oostende – Bayreuth 82:62 (Hrovat 4 točke za Bayreuth).

Neptunas – Olimpija 82:74 (29:20, 51:42, 69:62) Fibina liga prvakov, skupina D, 12. krog. Švyturio Arena, gledalcev 5000, sodniki: Yilmaz (Turčija), Liszka (Poljska), Oliot (Francija). Neptunas: Kisielius 4 (4-4), Delininkaitis 8 (5-2), Slavinskas 4, Olisevicius 12 (2-2), Galdikas 9 (1-1), Masiulis 5, Weaver 16 (1-1), Beliauskas, Gailius 4 (2-2), Dambrauskas 7 (2-0), Grant 13 (3-1), trener: Maksvytis. Olimpija: Jones 13, Tratnik, Špan 11 (1-1), Bubnič, Šamanić 10 (2-2), Simonović 6, Lapornik 8 (3-3), Badžim 4 (2-2), Sanon 7 (1-0), Rebec 8, Radulović 2, Kastrati 5, trener: Nikitović. Prosti meti: Neptunas 20-13, Olimpija 9-8. Met za dve točki: Neptunas 44-24, Olimpija 37-21. Met za tri točke: Neptunas 19-7, Olimpija 24-8. Skoki: Neptunas 32 (13 + 19), Olimpija 35 (21 + 14). Osebne napake: Neptunas 15, Olimpija 22. Pet osebnih napak: Rebec (40). Igralec tekme: Kyle Weaver (Neptunas). Semafor: 6:7 (4. minuta), 22:14 (8), 34:20 (12), 44:40 (18), 55:45 (22), 63:56 (27), 73:65 (33), 76:72 (38).