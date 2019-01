SDA je v današnjem sporočilu za javnost pojasnila, da je dolgoletna praksa oblasti v Republiki srbski pokazala, da so dosedanje ime te srbske entitete v BiH intenzivno in učinkovito uporabljali z namenom diskriminacije in izključitve drugih dveh konstitutivnih narodov, Bošnjakov in Hrvatov.

Menijo, da je povezovanje kateregakoli imena v večetnični BiH s samo enim narodom po načelu etnične privilegiranosti v nasprotju z ustavo BiH in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki je ustavi BiH nadrejena.

Izpostavili so, da so v skladu z ustavo BiH vsi trije konstitutivni narodi enakopravni na celotnem ozemlju države, vključno z Republiko srbsko, Federacijo BiH in distriktom Brčko, so še zapisali na spletni strani SDA.

V Republiki srbski menijo, da gre za »škodljivo provokacijo, ki je obsojena na propad«. Predsedujoči predsedstvu BiH Milorad Dodik je danes ocenil, da je pobuda »nesprejemljiva in nezdružljiva z ustavo BiH«, je poročala radio-televizija Republike srbske (RTRS). Meni, da gre za pobudo za razdružitev BiH.

Napovedal je, da bodo zahtevali sejo narodne skupščine Republike srbske in da bo razmislil, kako bo ravnal v predsedstvu BiH, če bo SDA sprožila postopek za oceno ustavnosti imena srbske entitete.

Predsednik narodne skupščine Republike srbske Nedeljko Čubrilović je prav tako izjavil, da predstavlja sporočilo SDA rušenje ustave BiH in daytonskega sporazuma, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Navedli so tudi izjavo predsednika vladne stranke v Republiki srbski Združena srbska in predsednika poslanske skupine srbskih poslancev v predstavniškem domu parlamenta BiH Nenada Stevandića, ki meni, da je namen SDA mogoče razumeti na dva načina. Ali gre za alibi pred lastnimi volivci, ker ne morejo oblikovati vlade BiH, razen v koaliciji z Zvezo neodvisnih socialdemokratov (SNSD), ki jo vodi Dodik ali pa »gre za nekaj zelo nevarnega«, je dejal.

Predsednik opozicijske stranke v Republiki srbski, Stranke demokratskega napredka (PDP) Branislav Borenović pa je ocenil, da zahteva SDA po spremembi imena vodi v »negotovost, nezaupanje, spopad in popolno blokado BiH«. Prepričan je, da bo Republika srbska obstala.