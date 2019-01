Evropski duh iz Aachna

Francoski predsednik Charles de Gaulle je bil pred 56 leti ob podpisu prvega sporazuma prijateljstva med Nemčijo in Francijo le delno zadovoljen. Sprava z večdesetletno sovražnico Nemčijo ter začetek tesnejšega sodelovanja med Berlinom in Parizom sta bila res kakovostni preskok v evropski politiki. A je imel ta dokončni prehod k celini miru tudi politično ozadje, ki se takratnemu francoskemu predsedniku ni izšlo. Po zagnanem evropskem povezovanju v 50. letih je dobro desetletje pozneje sporazum prijateljstva z Nemčijo za de Gaulla predstavljal predvsem poskus zmanjševanja vloge ZDA v zahodni Evropi in vzpostavljanja evropske protiuteži Rusiji in ZDA. Toda Nemčija je veselje francoskega predsednika skazila, ko je nemški bundestag na ameriške pritiske sprejel preambulo sporazuma, v kateri je priznal posebne odnose z ZDA in se zavzel za vstop Velike Britanije v predhodnico Evropske unije. »Pogodbe so kot dekleta in vrtnice. Trajajo, dokler pač trajajo,« je nezadovoljstvo nad Nemčijo, v katero je polagal največ upov, a ga je tudi najbolj razočarala, rohnel general de Gaulle.