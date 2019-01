Načrt okoli 300-članske reševalne ekipe, ki že deset dni dela brez premora, je bil preprost: izkopati 60 metrov globoko vzporedno vrtino, vanjo spustiti reševalno ekipo, ki bi ročno izkopala še štiri metre dolg horizontalni predor, in tako priti do dečka, ujetega okoli 70 metrov globoko pod zemljo. Garaško delo prve faze, za katero so sprva predvideli samo nekaj ur, se je zaradi trdote kamnin po 55 urah končalo šele v ponedeljek. Med oblaganjem vzporedno izkopanega reševalnega jaška z debelimi kovinskimi cevmi so naleteli na dodaten zaplet, zaradi katerega so ga morali naknadno razširiti. Po navedbah inženirjev je bil to najnevarnejši del reševalne akcije, zato so se španski reševalni in inženirski ekipi pridružili delavci švedskega podjetja, ki so pred več kot sedmimi leti rešili 33 čilskih rudarjev, pod zemljo ujetih 69 dni.

Po navedbah lokalnih medijev so v reševalni jašek v kapsuli danes že spustili peščico rudarjev in gasilcev, ki ročno kopljejo štiri metre dolg vodoravni predor. Na širini metra in pol bodo zaradi pomanjkanja kisika in še manj svetlobe delali pod ekstremnimi pogoji. Če bo vendarle šlo vse po sreči, bodo najkasneje v 24 urah tam našli Julena. Rudarji, reševalci, gasilci pa tudi prostovoljci delajo noč in dan. Vsi so izčrpani, za večino je to najtežja naloga v njihovem življenju. Ogromno dragocenega časa so zapravili tudi za odstranjevanje izkopanega materiala. Po nekaterih podatkih naj bi šlo za neverjetnih 40.000 ton peska in kamenja, za odstranitev katerih bi v normalnih okoliščinah potrebovali več mesecev. Na roko jim je v zadnjih dneh šla le polna luna, ki jim je med nočnim delom osvetljevala območje.