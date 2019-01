Prostotrgovinski sporazumi: Nevladne organizacije proti naložbenim sodiščem

Evropske nevladne organizacije so zagnale kampanjo, s katero EU in njene članice pozivajo k odpravi trgovinskih sporazumov, ki vsebujejo mehanizem ICS, ter se zavzemajo za ukinitev posebnega varstva tujih naložb in posebnih pravic za korporacije v suverenih državah.