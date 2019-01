Popotnica slovenskih alpskih smučarjev pred najprestižnejšo tekmo svetovnega pokala v Kitzbühelu je lepa. V hitrih disciplinah je slovenska reprezentanca na zadnji tekmi v Wengnu tekmovala najbolje v sezoni, v slalomu pa je Štefan Hadalin z dvema uvrstitvama med najboljšo petnajsterico v Adelbodnu in Wengnu dokazal, da je na snegu našel prave občutke. Danes bo v Kitzbühelu drugi trening smuka, ki mu organizatorji namenjajo precej pozornosti, saj ga bodo v nasprotju z drugimi preizkušnjami prenašale številne svetovne televizijske hiše.

Martin Čater je v Wengnu z osmim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu, ob tem, da je pred januarskimi klasikami izpadel najboljše trideseterice smukačev na svetovni lestvici. Poleg Čatra je prve smukaške točke v sezoni s 27. mestom osvojil tudi Boštjan Kline. Mariborčan je v zadnjih dveh sezonah od smukaškega prvokategornika nazadoval med tekmovalce, ki jih televizijske kamere med prenosi ne ujamejo več, saj pogosto starta uro in pol za številko 1.

V moški reprezentanci tehničnih disciplin se je Žanu Kranjcu pri odmevnih uvrstitvah pridružil Štefan Hadalin. Vrhničan je v tej sezoni najprej napredoval med najboljših 30 slalomistov, z desetim in 14. mestom v Švici pa je skočil na 22. na svetovni lestvici. To mu omogoča, da lahko z optimizmom pričakuje zadnji januarski klasiki, ki bosta v nedeljo in torek v Kitzbühelu in Schladmingu.

V slovenski reprezentanci tehničnih disciplin so imeli srečo v nesreči, da je sredi sezone zbolel trener Klemen Bergant, medtem ko so tekmovalci ostali zdravi. Bergant je tik pred odhodom v Wengen obležal v postelji, tako da je izpustil preizkušnje v Wengnu. Iz bolniške postelje sporoča, da pričakuje, da se bo pojutrišnjem odpravil v Kitzbühel. »Veseli me, da Hadalin dosega konstantne uvrstitve med najboljših petnajst, s katerimi si krepi samozavest. Pomembno zanj je, da ne čuti več negotovosti, ali bo na svetovni lestvici uvrščen med najboljših 30 ali ne,« pravi Klemen Bergant. »Želim si, da bi Štefan tudi v Kitzbühelu dosegal uvrstitve, ki jih je že v tej sezoni. Z njimi bi pridobil dodatno samozavest, ki bi mu lahko koristila za napad na najvidnejša mesta,« pristavlja Bergant.

V torek sta Jakob Špik in Žan Kranjec trenirala v Reiteralmu, kjer se jima je včeraj pridružil Štefan Hadalin. Kranjec ni tekmoval na zadnjem slalomu v Wengnu, saj je naredil cikel šestdnevnih kondicijskih priprav. Njegov nastop na nočnem slalomu v Schladmingu še visi v zraku, saj se bodo v slovenski reprezentanci po nastopu v Kitzbühelu odločili, ali se bo Vodičan pred svetovnim prvenstvom v Areju pripravil zgolj na veleslalom v Garmisch-Partenkirchnu.