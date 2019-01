Filmski festival v Rotterdamu je leta 1972 nastal kot nekakšen pregledni dogodek, na katerem naj bi prikazovali filme, odkupljene za distribucijo v takrat sveže ustanovljeni nizozemski art kino mreži. Legenda pravi, da se je prvi večer na uvodni projekciji zbralo natanko sedemnajst ljudi. Toda do danes je ta prireditev prerasla v enega največjih in najbolj vplivnih svetovnih filmskih dogodkov, kjer se vsako leto odvrti več kot 500 filmov različnih zvrsti in dolžin.

Neodvisni in nenavadni Festival je znan zlasti po naklonjenosti neodvisnemu filmu in kinematografijam tako imenovanega tretjega sveta, še posebej pa se osredotoča na dela obetavnih mlajših ustvarjalcev; v razvejanem programu seveda ponuja tudi retrospektive in še številne druge vsebine. V tekmovalni program 48. izdaje je uvrščenih osem filmov, vsaj nekatere od njih pa podpisujejo stari znanci festivala. Švedski režiser Johannes Nyholm se vrača z morbidno dramo Koko-di Koko-da o odtujenem paru, ki sredi divjine postane žrtev nasilnih čudakov, nizozemska režiserka bosanskega rodu Ena Sendijarević s tragikomičnim filmom ceste Pelji me na lepše (Take Me Somewhere Nice) o mladenki, ki se odpravi v Bosno po sledeh očeta, ki ga ni nikoli spoznala, katalonski filmar Carlos Marqués-Marcet pa z zgodbo o paru, ki pričakuje otroka, v filmu Dnevi, ki bodo prišli (Els dies que vindran). Gabriel Martins Alves in Maurilio Martins se bosta predstavila s filmom V srcu sveta (No coração do mundo), portretom brazilskega mesteca Contagem, v katerem sta odraščala, danski režiser Ulaa Salim pa s svojim igranim celovečernim prvencem Sinovi Danske, politično srhljivko o radikalizaciji mladih.