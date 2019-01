Potem ko je 46-letni Dursum Brković iz Maribora v začetku januarja priznal, da je sodeloval pri organizaciji in vodenju prostitucije, ter dejanje obžaloval, so včeraj iz pripora na novomeško sodišče pripeljali tudi njegovo ženo, 52-letno Jasno Brković. Toda priložnosti, da bi se izrekla o krivdi, (še) ni imela, saj se, kot sta sodnici Meliti Perko povedala zagovornika Brkovićeve Tea Mlinar Kovačič in Blaž Kovačič Mlinar, s tožilstvom še pogajajo. Prav tako želijo počakati na izvedensko mnenje finančnega strokovnjaka o tem, koliko naj bi obtoženca dejansko zaslužila z dejanji, ki jima jih očita tožilstvo. S tem se je strinjala tudi sodnica in predobravnavni narok preložila na 15. februar. Takrat naj bi opravili tudi izrek kazenske sankcije za Brkovića, ki se je s tožilstvom že pogodil za leto in pol zapora na odprtem oddelku. Za omenjeno kaznivo dejanje je sicer zagroženih od enega do dvanajst let zapora.

Ona je bila glavna

Vse kaže, da bo dejanje priznala tudi Brkovićeva, ki naj bi imela pri organizaciji prostitucije celo pomembnejšo vlogo od moža. Ker pa obtožencema »pripada« tudi odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi, je treba razjasniti, koliko sta obtoženca dejansko zaslužila s tem, ko sta dekleta, večinoma iz držav nekdanje Jugoslavije in Ukrajine, zlorabljala za namene prostitucije. Po mnenju tožilstva sta si pridobila dobrih 90.000 evrov, medtem ko obramba meni drugače. Kot je že na predobravnavnem naroku za Brkovića povedal njegov zagovornik Marko Štamcar, je lahko vsota kvečjemu polovična, »saj že iz obtožnice izhaja, da naj bi ženske zakoncema večinoma izročale polovico zaslužka, v nekaterih primerih pa sploh nič«.

Policisti so prve znake kaznivega dejanja na območju Novega mesta zaznali spomladi 2017, julija istega leta pa začeli zadevo temeljiteje preiskovati. Poleg dolenjske prestolnice so v preiskavo zajeli tudi dogajanje v Celju in Mariboru in po dobrem letu preiskavo končali. Med drugim so ugotovili, da sta zakonca z obljubo dobrega zaslužka v Slovenijo privabila več deklet, starih od 20 do 46 let, večinoma iz socialno šibkejših okolij. Preiskava je bila najbolj intenzivna lani od marca do avgusta, ko so za tri dekleta našteli kar okoli 1600 obiskov, ena od njih naj bi v najbolj »napornem« dnevu obdelala kar devetnajst strank. Stranke so sprejemale bodisi v stanovanjih, ki sta jih najela obtoženca, bodisi v hotelskih sobah, za storitve pa so zaračunavale od 40 do 100 evrov.

Sama prostitucija se pri nas ne preganja, zato deklet niso ovadili. Dekleta so sicer vedela, v kaj se spuščajo, vprašanje pa je, ali so se zavedala, da jih obtoženca izkoriščata. Do njih sicer nista bila nasilna, tudi dokumentov naj jim ne bi pobrala. Sta jih pa ves čas nadzorovala, jim odrejala delavnik, ceno in celo dajala navodila, kako naj zadovoljita določeno stranko.