Od 25. do 27. januarja bodo v Črni znova gradili snežne gradove v čast kralju Matjažu. Letošnja prireditev bo 27. po vrsti in ni bojazni, da je ne bi bilo, četudi do takrat ne bo omembe vrednih snežnih padavin.

Kot je povedala županja občine Črna Romana Lesjak, ki je bila v preteklosti zaradi milih zim že dvakrat primorana sprejeti odločitev, da prireditev odpovedo, nazadnje se je to zgodilo lani, so se letos odločili za drastično spremembo. Prireditev se namreč iz Podpece prvič seli v dolino, konkretno na grajske travnike pod stadionom v središču Črne.

»Takšno odločitev smo sprejeli, ker je na planoti Mitnek v Podpeci vselej primanjkovalo vode, ki je za gradnjo gradov nujno potrebna, poleg tega je bila za izdelavo snega pretopla. Pa tudi sicer je ravnica Mitnek bolj odročna in bo logistika zato v dolini veliko lažja, tudi za obiskovalce,« pravi Lesjakova. Če pa se nova lokacija morda vendarle ne bi izkazala za dobro, bodo prihodnje leto prireditev vrnili na staro lokacijo.

Gradnje se bodo lotili tudi avstrijski župani

Od leta 1993, ko so prireditev v Črni pripravili prvič, so graditelji iz domovine pa tudi iz tujine zgradili že okoli 1300 snežnih gradov in drugih skulptur, ki so pogosto odsevale aktualno dogajanje. Tridnevno dogajanje se vedno začne v petek zvečer, tokrat bodo najprej pripravili nočni slalom med baklami. Sobota pa je tisti dan, ko se v Črni zberejo tekmovalne ekipe, ki se vsaka na svoj način in z natančno določenimi in dovoljenimi pripomočki, kot so razne žage, drete, pile in podobno, lotijo gradnje, pri čemer si pomagajo z že vnaprej pripravljenimi kockami iz snega. Rdeča nit je seveda legenda kralj Matjaž.

V Črni tudi letos pričakujejo od 40 do 50 ekip, čeprav jih je sodelovalo tudi že 80, nekaj deset je tudi letos že prijavljenih. Med temi bodo tudi ekipe iz tujine, med drugim s Črni pobratene Šolte, pričakujejo tudi avstrijske župane, manjkala pa ne bo niti tradicionalna ekipa prleških graditeljev iz Male Nedelje, ki so se domov že nekajkrat vrnili kot zmagovalci.

Največ obiskovalcev si gradove in skulpture ogleda zadnji dan, v nedeljo, ko v Črno pridejo predvsem družine. Ob tem pa Korošci vse tri dni obljubljajo animacijo in pester glasbeni program z nastopi domačih glasbenikov, poleg tega pa še to, da nikomur, ki bo prišel v Črno, ne bo dolgčas.