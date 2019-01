Da me ne bi tu napačno razumeli. Amaterska »ekologa«, ki ju je Štefančič gostil v oddaji, sta sama razkrila lažno naravo svojih trditev. Kaj pravi prvi »ekolog«? Ne moremo sprejeti tega, kar predlaga minister Jure Leben, da bo namreč stroške za analizo okolja, če se pokaže, da je prijava o njegovi onesnaženosti lažna, nosil »avtor« trditev. Kdo bo potem še prijavljal okoljske škode? Prvega »ekologa« moramo zares vprašati, zakaj nihče ne bo več prijavljal škod. Zakaj bi se bal prijaviti škode v okolju? Kaj drugega lahko odgovorimo kot to, da so take prijave lahko tudi lažne. Zakaj bi se sicer prijavitelj bal Lebnove grožnje? Drugi »ekolog« pa že kar vnaprej ve, da v odlagališču v Moravški dolini ne bodo našli ničesar. Je torej trditev o nevarnih odpadkih v deponiji lažna? Morda pa je. Zakaj bi sicer primerjal iskanje nevarnih odpadkov v deponiji z iskanjem igle v senu? Minister Leben zapravlja denar, ker strupov ne bo našel, sporoča drugi »ekolog«, ko primerja iskanje nevarnih odpadkov z iskanjem igle v senu.

Tako se potem ta diletantski razgovor o okolju konča z nesrečno statistiko, ki Slovenijo postavlja na prvo mesto v Evropi v pogledu pogostosti obolelih za rakom. Na spletni strani MMC RTV SLO lahko preberemo, da se je Slovenija znašla skupaj s Španijo, Francijo in Nizozemsko v vrhu evropskih držav, v katerih je rak prvi vzrok smrti. »Razloga, zaradi katerih je Slovenija v vrhu Evrope po umrljivosti z rakom, sta starost prebivalstva in pozno diagnosticiranje,« še dodajajo na MMC. Voditelj ni povabil v oddajo kakšnega onkologa ali epidemiologa, da bi pojasnil to žalostno prvenstvo. Le zakaj, ko je razlaga pri roki. »Ekologi« vedo, da so razlogi v onesnaženem in degradiranem okolju v Sloveniji. Preglednica, o kateri piše spletna stran MMC, uvršča v vrh ob Sloveniji še Norveško in Dansko. Na dno lestvice, kjer naj bi bile v tem pogledu najboljše države, uvršča Bolgarijo, Romunijo, Srbijo in Turčijo. Ko vidimo to preglednico, pomislimo, da so razlogi za to nesrečno prvenstvo najbrž veliko bolj kompleksni.

Pojasnjevanje razlogov za to prvo mesto Slovenije bi g. Štefančič zares moral prepustiti kompetentnim ljudem, ki o tem kaj vedo. Saj ne, g. Štefančič, da ne bi bilo prav, da razkrinkavate laži Donalda Trumpa, ampak pometajte tudi pred lastnim pragom.

Janez Marušič, Solkan