Konec julija 2009, ko je podjetje Ceste mostovi Celje (CMC), ki je pozneje končalo v stečaju, skupaj s podizvajalci sredi Celja gradilo novo mestno tržnico, se je na gradbišču zgodila huda delovna nesreča. Kot so takrat povedali na celjski policiji, se je nesreča zgodila pri postavljanju stebra, ki se je iz neznanega razloga podrl in padel na 51-letnega delavca iz Bosne in Hercegovine, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju, 35-letni delavec, prav tako iz Bosne in Hercegovine, pa je zaradi hudih poškodb še isti dan umrl v celjski bolnišnici.

Preiskava tragičnega dogodka je bila dolgotrajna, po treh letih ugotavljanja vzrokov delovne nezgode in zbranih obvestilih, pri čemer so celjski kriminalisti sodelovali s strokovnjaki ljubljanskega Inštituta za varilstvo, pa so celjski kriminalisti ovadili sedem oseb iz treh gradbenih podjetij. Ugotovili so, da se je kovinska konstrukcija podrla ob dvigu prečne kovinske konstrukcije z avtodvigalom, težke kar 3500 kilogramov. Upravljalec avtodvigala je z nosilno verigo zadel v že postavljeno sosednjo prečno konstrukcijo, ki pa ni bila ustrezno varovana, zato se je začela podirati. Prečna konstrukcija je nato podrla levi in desni steber prav takrat, ko je pri tleh dela opravljalo več delavcev. Dva od njih je steber zadel, poškodbe pa so bile zanju usodne.

Niso upoštevali predpisov iz varstva pri delu

Na podlagi pregledane in zasežene dokumentacije, ugotovitev strokovnjakov Inštituta za varilstvo, ogleda kraja nesreče in zbranih obvestil so kriminalisti kazensko ovadili odgovorne, ker naj bi opustili načrtovanje montaže konstrukcije in koordinacijo med posameznimi izvajalci del. Ugotovili so tudi, da je prišlo med izvajanjem montažne konstrukcije do kršitev in neupoštevanja predpisov s področja varstva pri delu, saj so delavci, hkrati z montažo konstrukcije, dela izvajali tudi pri tleh, kar je v nasprotju z veljavnimi predpisi. Kar pomeni, da če bi vsi vpleteni upoštevali vse predpise in zakone iz varstva pri delu, do smrti dveh delavcev ne bi prišlo.

Leta 2013 je tožilstvo spisalo obtožnico, a ne zoper sedem, pač pa šest osumljenih, ki so zdaj, deset let po tem tragičnem dogodku, le sedli na zatožno klop. Prvi so danes na sodišče prišli Ernest Pušnik, Nataša Rovan Gračner in Franc Šprajc, a nihče od trojice krivde za očitana dejanja po obtožnici ni priznal. Danes bo sodišče opravilo predobravnavne naroke še za Cvitka Ferara, Dušana Bratuška in Draga Kneza. Zelo verjetno pa tudi nihče od teh treh krivde ne bo priznal, čeprav je tožilka Ksenja Cizl vsem, v primeru priznanja krivde, ponudila zgolj pogojno obsodbo. Med drugim tudi zato, ker je, kot je dejala sama, od dogodka minilo že toliko let in ker nekateri še nikoli niso bili kaznovani. V primeru, da jih sodišče spozna za krive, pa jim grozi do osem let zapora.