Na tiskovni konferenci je stevardesa, ki je bila prisotna na letalu družbe EVA Air, ki je letel iz Los Angelesa v Tajpej, predstavila svojo travmatično zgodbo.

Več kot 200 kilogramov težek potnik je na letalo vstopil na invalidskem vozičku. Po dobrih dveh urah poleta je osebje prosil za dovoljenje v vstop na stranišče v poslovnem razredu. Osebje je prošnji potnika ugodilo in mu pomagalo do stranišča. Tam pa si je od stevardese zaželel nove usluge. Ker naj bi imel pred kratkim operirano zapestje, je stevardeso prosil naj mu sleče hlače. S težavo je pristala tudi na to prošnjo, potnik pa jo je med tem, ko je z odejo želela prikriti njegov spolni ud, udaril po roki. Prošnjo, da ima med opravljanem potrebe na stranišču odprta vrata, so člani posadke na letalu zavrnili. Po končani potrebi ga je stevardesa morala še očistiti. Podpreti je morala človeka štirikrat težjega od sebe, da mu je njen sodelavec lahko očistil zadnjo plat, so zgodbo stevardese povzeli pri CNN.

»Nikoli ne bom pozabila tega trenutka, vsakič, ko sem prisiljena se spominjati tega dogodka, se počutim travmatizirano,« je dejala stevardesa na novinarski konferenci.