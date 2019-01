Dominik B. Bayer je med obiskom Eichstätta naletel na posebej označena parkirna mesta, ki so po njegovem mnenju diskriminatorna tako do moških kot do žensk, saj nakazujejo, da so ženske fizično inferiorne in potrebujejo zaščito.

Oblasti v kraju s 13.000 prebivalci so se po posilstvu na območju leta 2016 odločile, da dobro osvetljene parkirne prostore blizu vhodov in izhodov s parkirišča v središču kraja namenijo ženskam. Če na teh mestih parkirajo moški, sicer ne dobijo kazni, poročajo nemški mediji.

Odvetnik krajevnih oblasti Hans Bittl je bil zaradi tožbe osupel. »Statistično dokazano je, da so ženske pogosteje žrtve nasilnih dejanj kot moški - gre samo za vprašanje varnosti,« je dejal. Primer obravnava sodišče v Münchnu.