V SŽ so za STA povedali, da jih je podjetje Granit Polus, ki so ga leta 2015 ustanovili nekdanji lastniki in menedžerji madžarsko-kanadske družbe Trigranit kot naslednika prvotnega investitorja v Emoniko, seznanilo z dogovori o vstopu novega lastnika v omenjeni projekt. Pogodba o vstopu novega lastnika je bila sklenjena v torek, na SŽ pa pričakujejo čimprejšnje nadaljevanje komercialnega dela projekta.

Neuradno je kot novi lastnik projekta, ki vključuje tri projektna podjetja - Emonika hotel&stanovanja, Emonika poslovna stolpnica in Emonika nakupovalno središče, vpisana nepremičninska družba Mendota Invest, registrirana v Ljubljani. Lastnik tega podjetja je madžarska finančna družba Ho Me 2000 Vagyonkezelo, po poročanju več medijev pa za njo stoji madžarska banka OTP, ki že nekaj časa načrtuje prodor na slovenski trg. Pred leti se je tako v postopku privatizacije zanimala za nakup Nove KBM, zdaj pa je neuradno med najresnejšimi interesent za nakup državne Abanke.

Za odkup projekta, ki je bil prvič predstavljen javnosti že leta 2007, sta se predlani zanimala tudi romunski sklad Prime Kapital in južnoafriški razvijalec nepremičninskih projektov Mas Real Estate, a od teh načrtov na koncu ni bilo nič.

Kakšni so načrti novega lastnika, naj bi bilo znano v prihodnjih tednih, za zdaj pa jih madžarski investitorji še ne izdajajo. V preteklosti so bili v okviru komercialnega dela Emonike načrtovani, hotel, poslovno-stanovanjska stolpnica in nakupovalno središče.

Dušan Mes trdi, da gre za resnega investitorja Za zdaj ni znana niti nova ocenjena vrednost gradnje komercialnih vsebin, generalni direktor SŽ Dušan Mes pa jo je v torek za POP TV ocenil na 250 do 300 milijonov evrov. Istočasno je izrazil mnenje, da gre za zelo resnega investitorja, saj je ta že vložil precej denarja v odkup projekta, še kar nekaj pa ga moral do samega začetka del. Prvotna partnerja v projektu, SŽ in Granit Polus, sta sicer konec lanskega leta sklenila sodno poravnavo v sporu, v katerem je arbitražno sodišče na Dunaju leta 2015 odločilo, da lahko pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu razdreta le sporazumno. S poravnavo sta se dogovorila, da bodo Železnice Madžarom prodale manjšinske triodstotne lastniške deleže v omenjenih podjetjih, Madžari pa so jim v zameno na zemljiščih, predvidenih za projekt, prepustili stavbno pravico.