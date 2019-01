Prvenstvo stare celine bo prvič potekalo v štirih državah, prvič se v boj za evropski naslov podaja 24 reprezentanc, med njimi tudi Slovenija. Slovenskim dekletom je žreb v Istanbulu določil nastope v skupini B. V njej bodo gostiteljice Poljakinje, ena najboljših reprezentanc v zadnjih letih, v Lodžu bodo igrale tudi Italijanke, finalistke lanskega svetovnega prvenstva in tretja reprezentanca z evropske lestvice. Z obema ekipama so se Slovenke pomerile že na evropskem prvenstvu leta 2015.

V skupini B je tudi Belgija, s katero so se Slovenke dvakrat srečale v kvalifikacijah za EP in obakrat izgubile, tekmice Slovenk pa bodo še neugodne Ukrajinke in Portugalke.

Slovenske odbojkarice drugič na evropskem prvenstvu

Skupinski del prvenstva bo v štirih mestih, v Ankari, Lodžu, Budimpešti in Bratislavi, kjer bo tudi osmina finala. Naslov evropskih prvakinj bodo branile Srbkinje, ki so na prvenstvu v Azerbajdžanu in Gruziji pred dvema letoma osvojile zlato. Srebrno odličje so si priigrale Nizozemke, bronastega Turkinje.

Slovenske odbojkarice bodo na evropskem prvenstvu igrale šele drugič, med evropsko elito so dekleta prvič nastopila leta 2015, na prvenstvu na Nizozemskem in v Belgiji, ki so ga zaključile na 16. mestu.