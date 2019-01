Cashtrapping je način vlamljanja v bankomate, ko storilci s pomočjo posebno prirejenega orodja za ta namen poškodujejo vratca bankomata in iz njega izvlečejo gotovino. Kot je na današnji izjavi za medije pojasnil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Martin Rupnik, storilci z bančno kartico poskušajo izvesti dvig, po vnosu zneska transakcijo prekinejo in z orodjem denar izvlečejo iz bankomata.

Storilci si pri tem pomagajo s posebnim orodjem, podobnim vilicam, ali pa posebno letvijo z obojestranskim lepilnim trakom, na katerega se denar zalepi. Kot je dodal Rupnik, se to na računu uporabnikov lahko vidi ali pa tudi ne.

V trenutku, ko sta Bolgara poskušala izvleči denar iz bankomata, je bil o tem obveščen procesni center Bankart. Zaradi usklajenega delovanja več enot policije in procesnega centra pa so storilca lahko hitro prejeli na Celovški cesti, je pojasnil Rupnik.

Tatovoma grozi do pet let zapora

Primer so nato po njegovih besedah prevzeli kriminalisti ljubljanske kriminalistične policije. Osumljenima so odredili pridržanje ter jima zasegli vozilo in večje število kartic, za katere še preverjajo, ali so bile ukradene, bile pa so izdane predvsem na tuje državljane. Zasegli so jima tudi nekaj orodja, najverjetneje uporabljenega pri kaznivih dejanjih, in okoli 120 bankovcev po 50 evrov. Ljubljanski preiskovalni sodnik jima je nato po večurnem zaslišanju odredil pripor.

Kot je dodal Rupnik, sta osumljenca izvedla vsaj štiri kazniva dejanja velike tatvine na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Kranj in Celje in jima grozi kazen do pet let zapora.

Bolgara sta po njegovih besedah povratnika, ki sta že v preteklosti izvrševala premoženjska kazniva dejanja v Sloveniji in drugih državah. Policisti so zato o kaznivih dejanjih obvestili tudi vse države članice Europola, v katerih bi osumljenca v tem obdobju lahko izvrševala ista kazniva dejanja.

Ob tem policija uporabnikom svetuje, da pred dvigom preverijo, ali je reža za izdajo gotovine prosto dostopna. V primeru uspešnega dviga se mora pomakniti navznoter, če je na kakršen koli način manipulirana, pa ostane negibna. V primeru, da se stanje uporabnika na računu zmanjša in ne dobi gotovine, pa policija svetuje, naj obvesti skrbnika bankomata ali bančne kartice in počaka na kraju.

Storilci sicer tovrstna kazniva dejanja izvajajo predvsem na bankomatih, kjer ni varnostnih kamer in veliko ljudi v okolici. Letos so bili to prva štiri tovrstna kazniva dejanja, lani so jih obravnavali 39, leta 2017 pa 98.