Merklova v Davosu pozvala k multilateralizmu in reformi mednarodnih organizacij

Nemška kanclerka Angela Merkel je na zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu pozvala k multilateralizmu in reformi mednarodnih organizacij. Globalni izzivi, kot so podnebne spremembe in rast prebivalstva, so po njenem mnenju rešljivi le z usklajenim delovanjem. Za svobodno trgovino se je zavzel tudi japonski premier Shinzo Abe.