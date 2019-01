Tekma prihodnosti: vegani proti vsejedcem

V minulih tednih so Ljubljančani na zidovih nekaterih javnih in zasebnih stavb opazili raznovrstne grafite, ki promovirajo vegansko prehranjevanje, torej brez vsakega mesa, jajc in mleka. »Bodi vegan«, »Jej raje fige kot prašiče«, »Mleko je za teličke«, »Prihodnost je veganska« je le nekaj zapisov, ki so se pojavili na različnih koncih mesta, največ v Šiški.